В Україні лише кожна п'ята дитина дошкільного віку не має дефектів у вимові (відео)

В Україні у дітей стали частіше з'являтися дефекти мови. До кабінетів логопедів вишиковуються черги, бо статистика свідчить, що восьмеро з десяти дошкільнят не можуть правильно вимовляти звуки. На це впливають різні фактори, починаючи від протікання вагітності, родових травм і закінчуючи хворобами у ранньому віці.

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У сюжеті ТСН зазначається, що і серед дорослих дефекти мови є досить поширеними. За статистикою, вади у вимові звуків мають троє з десяти дорослих.