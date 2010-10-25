У світі дедалі більше огрядних дітей

Частка дошкільнят, які страждать на ожиріння, за останні 20 років збільшилась у світі на 60 відсотків, повідомляє Медпортал. Ці дані були одержані в результаті дослідження, проведеного фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Проаналізувавши дані 450 опитувань, проведених у 144 країнах світу, дослідники з`ясували, що в 1990 році ожиріння мали 4,2 відсотка дітей у віці менше п`яти років, а на 2010 рік частка таких дітей збільшилася до 6,7 відсотка. При збереженні такої тенденції на 2020 рік показник становитиме 9,1 відсотка.

Експерти ВООЗ також встановили, що загальна кількість дошкільнят з надмірною вагою становить близько 43 мільйонів, 81 відсоток з яких живуть у розвинених країнах (або 11,7 відсотка всіх дітей у цих країнах), 6,1 відсотка - в країнах, що розвиваються.

За даними дослідження, найбільша частка дітей з надмірною вагою була зафіксована в країнах Північної Африки. Зокрема, в Єгипті на ожиріння страждають 20,5 відсотка дошкільнят, а в Лівії частка таких дітей становить 22,4 відсотка. Найбільше число огрядних дітей (6,6 мільйона) живуть у країнах на півдні Центральної Азії.

Автори роботи зазначили, що до групи ризику через ожиріння входять мінімум 92 мільйони дітей у віці до п`яти років. Відтак вони вважають необхідними проводити профілактику ожиріння з найменшого віку.