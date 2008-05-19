Українські діти все більше хворіють на нервові розлади

Здоров’я українських дітей з кожним роком дедалі слабшає.

Про це повідомила керівник відділення проблем здоров’я сім’ї Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (ІПАГ) Зореслава ШКІРЯК-НИЖНИК сьогодні на прес-конференції в УНІАН,.

Як передає кореспондент УНІАН, вона оприлюднила результати дослідження науковців ІПАГ, які засвідчили, що медичні проблеми тісно пов’язані із соціальними. “Ми спостерігаємо зростання показників майже усіх дитячих хвороб. Надто нас турбує поглиблення невротизації серед дітей”, - зазначила З.ШКІРЯК-НИЖНИК. Зокрема, найістотнішим чинником, що спричинює нервові розлади, професор назвала несприятливу атмосферу у родині. “Здоров’я дитини напряму залежить від стосунків між батьками”, - наголосила З.ШКІРЯК-НИЖНИК.

У свою чергу заступник директора Інституту ПАГ, керівник відділення ендокринної гінекології професор Тетяна ТАТАРЧУК, торкнувшись цієї проблеми, зауважила, що лише 20% у структурі порушень дитячого здоров’я – це суто медичні проблеми. “Інші 80% - це наслідки стосунків між батьком і матір’ю. Це є основною причиною статевих розладів у підлітків - неплідність у дівчаток та розлади у юнаків”, - зазначила Т.ТАТАРЧУК.