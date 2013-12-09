Біля Європейської площі солдати внутрішніх військ вийшли з автобусів і почали шикуватися
15:32, 09 грудня 2013Суспільство
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Солдати внутрішніх військ, які перебувають у двох машинах і двох автобусах біля Європейської площі, вийшли з машин і вишикувалися в шеренгу - спиною до Майдану Незалежності
Як передає кореспондент УНІАН, щойно солдати почали шикуватися, їх оточили мітингувальники і представники ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, о 13.35 з вулиці Трьохсвятительської близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли на вулицю Грушевського, у бік Кабінету міністрів. Наразі кордон з трьох шеренг перекрив проїзд по вул. Грушевського, недалеко від Поштової площі.
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