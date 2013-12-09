Біля Європейської площі солдати внутрішніх військ вийшли з автобусів і почали шикуватися

Як передає кореспондент УНІАН, щойно солдати почали шикуватися, їх оточили мітингувальники і представники ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, о 13.35 з вулиці Трьохсвятительської близько сотні правоохоронців зі щитами і в шоломах пройшли на вулицю Грушевського, у бік Кабінету міністрів. Наразі кордон з трьох шеренг перекрив проїзд по вул. Грушевського, недалеко від Поштової площі.