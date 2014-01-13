В Україну йдуть морози зі снігом, які протримаються до кінця місяця

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«В Україні, врешті-решт, почалася зима, оскільки температурний режим, який ми очікуємо, упродовж найближчого тижня і на початку наступного, буде зовсім інший - очікується зниження температури повітря», - сказав Кульбіда.

За його словами, у першій половині поточного тижня температура повітря вночі в країні становитиме 3-9 градусів морозу, а вдень до 5 градусів морозу.

При цьому Кульбіда зазначив, що 15 січня і вночі 16 січня в Україні очікуються помірні снігопади.

«15 січня і в ніч на 16-те ми очікуємо помірний сніг і подальше збільшення снігового покриву, який зберігатиметься до кінця січня», - повідомив Кульбіда.

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За словами директора Укргідрометцентру, в період із 17 по 20 січня в Україні стане ще холодніше. Температура повітря вночі опуститися до мінус 9 - мінус 15, а на сході країни - до мінус 19, тоді як вдень стовпчики термометрів досягатимуть позначки мінус 10.

При цьому Кульбіда зазначив, що в південних і західних областях у цей період буде на 4-5 градуса тепліше, ніж у більшості регіонів України.

Щодо подальшого розвитку погодних умов, директор Укргідрометцентру повідомив, що 20 січня очікується підвищення температури повітря і випадання мокрого снігу, що може привести до сильної ожеледиці.