В Україну все-таки прийде зима - синоптик

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

«Ближче до 13-го січня стовпчик термометра у всій країні різко опуститься на цілих 10 градусів. У південних областях буде близько 0 градусів, а от в інших - до 5 морозу зі снігом», - сказала синоптик.

За даними видання, ще більших морозів варто чекати українцям на Водохрещу: ближче до 16 січня в країну прийде холодний арктичний циклон, який принесе з собою 15-градусні морози. Але таку температуру варто очікувати тільки вночі і тільки в північно-східних регіонах. У всіх інших областях буде максимум -6 - -11 градусів.

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Водночас, за прогнозами Укргідрометцентру, в середньому до кінця січня у всій Україні стовпчик термометра не опуститься нижче 8 градусів морозу. Тільки в Луганській, Київській і Рівненській областях може бути до -10 градусів.

Похолодання тривалим не буде, і за прогнозами синоптиків, «справжня» зима триватиме максимум місяць: вже з середини лютого в Україну знову повернеться тепло, повідомляє видання.