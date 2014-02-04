Серед загиблих і постраждалих у страшному ДТП на Сумщині – 7 учителів та учень школи



Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала начальник управління освіти та науки Сумської облдержадміністрації Інесса Песоцька.

«Сьогодні о 15:28 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району сталося зіткнення приміського поїзда Суми-Ворожба з рейсовим маршрутним автобусом Ганнівка-Суми. Внаслідок аварії загинули 12 осіб. Серед загиблих 4 вчителя Біланівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білопільської районної ради та учень 9 класу цієї школи. Ще три вчителя знаходяться в Сумській обласній клінічній лікарні. Висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих з приводу тяжкої втрати, а постраждалим внаслідок жахливої аварії бажаю скорішого одужання. Помолимося за їх життя», – написала Песоцька.

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Як повідомляв УНІАН, аварія сталася у вівторок, 4 лютого: пасажирський дизель-потяг №847 сполученням «Харків-Суми-Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус.

За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну майже 300 метрів.

Згідно із повідомленням прес-служби прокуратури Сумської області, в результаті аварії 12 людей загинули на місці події, ще одна пасажирка пізніше померла в лікарні.