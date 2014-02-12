На Полтавщині помер суддя, у якого вчора стріляли

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Суддя помер сьогодні в лікарні о 01.40.

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Наразі група співробітників центрального аппарату Генпрокуратури і МВС на чолі із заступником генпрокурора Гргорієм Середою виїхала в Кременчук у зв’язку із вбивством судді. Від МВС до групи увійшов начальник Департаменту кримінального розшуку Василь Паскал.

Як повідомляв УНІАН, суддю Автозаводського райсуду невідомий серйозно поранив увечері 11 лютого. Попередньо відомо, що кулі зачепили стегно і хребет. Суддя госпіталізований в реанімацію.