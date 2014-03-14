У Москві госпіталізовано актора Валентина Гафта

"Гафту стало зле, була викликана швидка допомога, і його госпіталізували до Боткінської лікарні. Діагноз наразі не повідомляли", - сказала завліт театру "Современник".

Як повідомили РІА «Новости» у прес-службі театру, вистава за участі Гафта "Заєць. Love Story", запланована на сьогодні, скасована.

У жовтні 2011 року Гафт був госпіталізований до відділення кардіології НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського у Москві, де провів чотири доби.

Гафт народився 2 вересня 1935 року в Москві, закінчив Школу-студію МХАТ. Нагороджений орденом «За заслуги перед Вітчизною» III ступеня, лауреат театральної премії Станіславського за внесок у розвиток акторського мистецтва, премії «Золотий Орел» за кращу чоловічу роль у фільмі «12» й інших нагород. На рахунку артиста більше ста робіт у кіно і десятки ролей у театрі.

Нагадаємо, Гафт виступав против вторгнення россійських військ в Україну.