Джордж Сорос: ера долара закінчилася

Всесвітньо відомий інвестор Джордж Сорос заявив Міжнародному економічному форумі, що проходить в Давосі, що криза на ринку кредитування в США стане закінченням ери статусу долара як основної валюти світових резервів. "Поточна криза - це не просто наслідок падіння ринку житла, це кінець 60-річного періоду розвитку системи кредитування, заснованої на доларі як валюті резервів", - наводить слова Дж.Сороса Фінмаркетз посиланням на агентство Bloomberg. За його словами, "інші країни проявляють все більше небажання акумулювати долари".

Частка долара в світових валютних резервах знизилася до рекордного мінімуму в 63,8% в третьому кварталі, оскільки попит на американські активи слабшав в результаті кризи на ринку житла, йдеться в звіті Міжнародного валютного фонду. У четвертому кварталі показник складав 65%. Частка євро за аналогічний період зросла до 26,4% з 25,5%.

Минулого року курс долара знизився на 11%. по відношенню до євро і на 13% до ієни. Його вартість знижувалася протягом п`яти з шести минулих років.