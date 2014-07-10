На Закарпатті розслідують смертельне ДТП за участі голови райсуду - прокуратура

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Закарпатської області, попередньо встановлено, що ввечері 9 липня на відрізку автодороги «Київ-Чоп» водій автомобіля «Mitsubishi Pajero», рухаючись в напрямку м. Мукачево, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107. Від отриманих внаслідок зіткнення ушкоджень 33-річний водій ВАЗ помер на місці ДТП.

Також під час аварії механічні пошкодження отримав автомобіль «Hyundai Accent», який рухався слідом за ВАЗ.Читайте такожНемовля та двоє дорослих загинули внаслідок ДТП у Закарпатській області

Голову Перечинського районного суду, який перебував за кермом «Mitsubishi Pajero», та водія автомобіля «Hyundai Accent» перевірено на предмет стану сп'яніння, уточнили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Наразі, як інформує прес-служба, проводяться слідчі дії, з'ясовуються обставин пригоди. «За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури Закарпатської області внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого)», - уточнили в прес-службі.