На Майдані знову сталася бійка і напали на журналістів

Як повідомила кореспондент, піддалася нападу, близько дев'ятої вечора 10 серпня на площі побили чоловіка, повідомляє ТСН.

Сама бійка вже закінчилася і люди виводили побитого, коли до них підійшли журналісти. Але були заведені через бійку люди почали кидатися на репортерів, заважаючи проводити зйомку. Жінки з натовпу смикали оператора і намагалися вдарити по камері.

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На щастя, не постраждали ні люди, ні техніка. Співробітники телеканалу змогли виїхати з місця події.