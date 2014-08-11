На Майдані знову сталася бійка і напали на журналістів
01:14, 11 серпня 2014Суспільство
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Жителі Майдану накинулись на знімальну групу 1+1, коли журналісти намагалися зняти на відео локальну бійку.
На Майдані знову сталася бійка і напали на журналістів / УНІАН
Як повідомила кореспондент, піддалася нападу, близько дев'ятої вечора 10 серпня на площі побили чоловіка, повідомляє ТСН.
Сама бійка вже закінчилася і люди виводили побитого, коли до них підійшли журналісти. Але були заведені через бійку люди почали кидатися на репортерів, заважаючи проводити зйомку. Жінки з натовпу смикали оператора і намагалися вдарити по камері.
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На щастя, не постраждали ні люди, ні техніка. Співробітники телеканалу змогли виїхати з місця події.
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