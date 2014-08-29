За даними ООН, з початку війни на Донбасі загинули більше 2,5 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі, представляючи доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яка охоплює період з 16 липня по 17 серпня.

“Поки є підтверджених смертей 2 тис. 593. І це буде близько 3 тис., якщо ми включимо жертв малайзійського літака”, - сказав він.

За словами Шимоновича, у серпні військові дії на сході України стали ще більш інтенсивними, і в результаті кількість вбитих людей значно зросла.

“У період з середини квітня до середини липня ми підрахували, що приблизно 11 людей вбивали щоденно. За останній період звіту, тобто за останній місяць підраховано, що в середньому 36 людей вбивають кожного дня, а за останні 10 днів ця кількість є ще більшою”, - сказав Шимонович.

Читайте такожООН: Бойовики на сході України винні у вбивствах, викраденнях і тортурах Він повідомив, збільшення кількості жертв відбувається внаслідок посилення військових дій з використанням важкого озброєння у густонаселених районах.

Як сказав Шимонович, продовжують надходити повідомлення про серйозні порушення прав людини з боку озброєних груп, що включають викрадення, при цьому багато затриманих піддаються примусовій праці.

Читайте такожООН: У Росії знаходяться 207 тисяч біженців з УкраїниЗа словами Шимоновича, в доповіді йдеться, що станом на 17 серпня вважається, що різні озброєні групи продовжують утримувати під вартою як мінімум 468 осіб.