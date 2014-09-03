До Камчатки прибула перша група біженців з Донбасу

Всього літаком «Оренбурзьких авіаліній» за маршрутом Сімферополь - Чита - Петропавловськ-Камчатський прибули 270 осіб, в тому числі 82 дитини. В основному, це жителі Донецької та Луганської областей.

В аеропорту Петропавловська-Камчатського людей зустрічали представники Уряду Камчатського краю і федеральних структур, МНС, медичні працівники, волонтери.

Про це повідомляється на офіційному сайті Камчатського краю.

Заступник голови Уряду Камчатського краю Валерій Карпенко запевняє, що біженців найближчим часом забезпечать роботою, житлом та необхідними речами. Одним з пунктів тимчасового розміщення є дитячий табір відпочинку «Альбатрос» в місті Петропавловськ-Камчатський.

«У нас вже є заявки від роботодавців, готових надати роботу і житло: від енергетиків, шляховиків, будівельників, закладів медицини та освіти. Ці напрямки залишаються для нас дуже затребуваними», - сказав Карпенко.

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Серед новоприбулих є і школярі. Всі вони отримають можливість відвідувати освітні установи Камчатського краю. Що стосується дошкільнят, групи будуть сформовані на території пунктів тимчасового перебування.

За квотою федеральної міграційної служби Камчатський край до кінця року планує прийняти до 800 громадян (приблизно по 150 чоловік в місяць), які прибули з території України у зв'язку з військовими діями.