Із зони АТО до інших регіонів України виїхали вже 76 тисяч осіб
21:28, 08 серпня 2014Політика
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Кількість українців, які переїхали із зони АТО до інших регіонів, становить 75 тис. 951 особа, з яких 26 тис. дітей.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.
При цьому він зазначив, що лише впродовж останньої доби із Донбасу в інші області України переїхало 3 тис. 188 осіб.
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Також, за словами Лисенка, з тимчасово окупованого Росією Криму продовжується міграція населення на материкову частину України. Зокрема, як зазначив речник РНБО, станом на сьогоднішній день таких людей налічується 16 тис. 284 особи, з яких 4 тис. 502 дитини.
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