Із зони АТО до інших регіонів України виїхали вже 76 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

При цьому він зазначив, що лише впродовж останньої доби із Донбасу в інші області України переїхало 3 тис. 188 осіб.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео, як "біженці" з Донецька тероризують росіян

Також, за словами Лисенка, з тимчасово окупованого Росією Криму продовжується міграція населення на материкову частину України. Зокрема, як зазначив речник РНБО, станом на сьогоднішній день таких людей налічується 16 тис. 284 особи, з яких 4 тис. 502 дитини.