У Луганську вже місяць немає світла, води і зв'язку

Щодня в результаті постійних обстрілів з боку бойовиків у Луганську відбуваються нові руйнування житлових будинків і соціально значущих об'єктів, повідомляє прес-служба міськради.

За повідомленнями очевидців, постраждали будинки по вулицях Очаківська, Ліньова, у Південному і Гайовому кварталах, також є пошкодження житлових будівель у селищі Ювілейний та інших районах.

У першій половині дня в Луганську їздять маршрутки, люди виходять з будинків, щоб придбати продукти харчування. Гострою залишається проблема відсутності в обласному центрі води, на нижніх поверхах будинків вона з'явилася і йде самопливом.

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До міста, як і раніше, не постачають продукти харчування, медикаменти та паливо. У людей вичерпані готівкові грошові кошти, при цьому тривалий час не виплачуються зарплати, пенсії і соціальні виплати, повідомили в міськраді.