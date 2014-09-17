У Донецьку через вибух снаряда загинула людина, четверо поранених
У Донецьку в результаті артобстрілу загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив перший заступник мера ДонецькаКостянтин Савінов.
"В результаті розриву снаряда в безпосередній близькості від автобуса були поранені чотири людини", - зазначив Савінов.
За його словами, життю та здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.
Нагадаємо, за даними Ради національної безпеки і оборони України, в Донецьку ситуація залишається критичною. Терористи і російські військові не припиняють обстрілювати Куйбишевський і Київський райони міста з важкої артилерії. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, є жертви і постраждалі серед мирного населення.
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За позаминулу добу у зоні бойових дій на Донбасі загинуло три українських військових, 12 звільнено з полону. Про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
''Станом на 9.00 ранку 16 вересня за попередню добу загинуло три, поранено два українських військовослужбовців"", - сказав він.