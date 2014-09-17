Через дії бойовиків Макіївка залишилася без питної води - РНБО

У Макіївці Донецької області через дії бойовиків відсутнє водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте також У Макіївці від артобстрілів загинула людина - міськрада

За його словами, через дій бойовиків пошкоджено лінії електропередач в районі Макіївської фільтрувальної станції, внаслідок чого станція знеструмлена, у місті відсутнє постачання питної води.