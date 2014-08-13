На Донеччині через дії бойовиків вщент зруйновано сотні будинків
17:57, 13 серпня 2014Політика
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Майже всі будинки були приватними садибами.
REUTERS
У Донецькій області через дії терористів повністю зруйновано 300 будинків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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"За оперативною інформацією, в Донецькій області повністю зруйновано 300 будинків: 42 комунальної форми власності, решта – 258 приватні садиби. Без даху над головою залишилось 480 сімей, що становить понад тисячу чоловік", - сказав Лисенко.
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