На Донеччині через дії бойовиків вщент зруйновано сотні будинків

У Донецькій області через дії терористів повністю зруйновано 300 будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"За оперативною інформацією, в Донецькій області повністю зруйновано 300 будинків: 42 комунальної форми власності, решта – 258 приватні садиби. Без даху над головою залишилось 480 сімей, що становить понад тисячу чоловік", - сказав Лисенко.