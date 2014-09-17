Місцева влада в зоні АТО має налагодити розрахунки за енергоресурси – Продан



Як передає кореспондент УНІАН, про це в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Що стосується опалювального сезону. Він фінансується з державного бюджету. .... Сьогодні на всій території України, і зокрема на тій території, де відбуваються бойові дії, діють закони України щодо розрахунків за тепло і за газ. Якщо не буде відповідних розрахунків за газ, то, звісно, газ відключатиметься», - сказав міністр.

За його словами, місцева влада має забезпечити процес розрахунків споживачів за надавані послуги з енергопостачання.

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«Треба шукати кошти. Якщо місцева влада хоче себе вважати місцевою владою, то, звичайно, вона повинна налагодити там і опалювальний сезон, і налагодити відповідним чином розрахунки для того, аби все відбувалося в рамках законів і нормативних актів, ухвалених Україною», - додав Продан.

Довідка УНІАН. З квітня 2014 року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція, яка триває досі.