На Донбасі бойовики обстрілюють житлові квартали та знищують інфраструктуру (карта АТО)

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Терористи продовжують обстрілювати з артилерії та бронетехніки житлові квартали Донецька іа Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби терористи не припиняють обстрілювали житлові масиви Ленінського, Київського, Ворошилівського та Куйбишевського районів Донецька», - зазначив він.

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Також, за словами Лисенка, бойовики обстрілюють з артилерії та бронетехніки райони Луганська із селища Георгіївка Лутугинського району, та Краснодона – із передмістя, куди вона заходить з боку Суходольська.

Речник РНБО додав, що «бойовики продовжують знищувати всю інфраструктуру регіону. Учора терористи обстріляли вибухонебезпечну шахту «Комсомолець».