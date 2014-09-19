У Донецьку викладачі історії відмовилися "присягати" озброєним бойовикам

Про це пишуть "Новини Донбасу" з посиланням на одного з присутніх у цей час на кафедрі викладачів.

За його словами разом з озброєними людьми на історичний факультет ДонНУ прибули "народний ректор" університету Сергій Баришніков, так званий міністр освіти "ДНР" Ігор Костенок , а також один з викладачів кафедри політології ДонНУ Кирило Черкашин, озброєний автоматом.

Читайте такожБойовики хочуть "націоналізувати" вугільні шахти ДонбасуВсіх викладачів розігнали, а приміщення кафедри опечатали. Крім того Костенок сповістив про те, що тепер ДонНУ буде філією МДУ. Також за словами "міністра освіти" "ДНР", Донецький національний університет управління буде філією РДГУ(Російського державного гуманітарного університету).

Читайте такожУ "ЛНР" вже пообіцяли студентам дипломи російського зразкаВсім викладачам повідомили про необхідність присяги самопроголошеній "ДНР". Як повідомляється, всі співробітники кафедри відмовилися від "присяги".

Як повідомляв УНІАН, раніше ректор Донецького національного університету оголосив, що через бої студенти навчатимуться дистанційно.