Донецький національний університет через бої буде вчити студентів дистанційно

Донецький національний університет через військові дії в регіоні переходить на дистанційну форму навчання студентів.

Про це йдеться у зверненні ректора вишу Романа Гринюка до студентів і викладачів, розміщеному на сайті ДонНУ.

Колектив університету «став заручником глибокого політичного, соціально-економічного і військового конфлікту, який позбавив кожного з нас мирного неба над головою, можливості працювати на своїх робочих місцях і вільно почуватися в рідному місті», - наголошується у зверненні.

«Ми не змогли через фізичну небезпеку відкрити двері Аlma mater 1 вересня і прийняти до наших лав першокурсників і нових аспірантів», - говориться у зверненні ректора.

Гринюк наголосив, що виш у складних моральних і фізичних умовах завершив 2013-2014 навчальний рік, своєчасно провів сесію і державну атестацію, видав дипломи кожному випускникові, активно проводив вступну кампанію і продовжує виконувати свої зобов'язання перед студентами і викладачами.

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Як заявив ректор, вступна кампанія, активно реалізована в ДонНУ, передбачає завершення роботи з прийому документів 15 вересня.

Але Гринюк відзначив, що «через військові дії, що відбуваються в Донецькій області, вважаємо за потрібне змінити аудиторний режим навчального процесу на користь дистанційної форми навчання в Донецькому національному університеті на найближчий період».

Ректор пояснив, що «забезпечення такого формату для університету є реальним і доцільним з 29 вересня». «Якісна підготовка відеолекцій, аудіо- і презентаційних матеріалів, електронних підручників, навчальних посібників, методичних розробок, творчих і контрольних завдань - не новий вектор навчального процесу для нашого колективу», - сказав Гринюк і відзначив, що «студенти та їхні батьки мають бути впевненими в якості й контролі знань, які пропонуватиме університет в дистанційному форматі навчання».

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Також ректор повідомив, що зусиллями адміністрації ДонНУ «підготовлені й подані в Державне казначейство всі необхідні фінансові документи, які є підставою гарантування виплати заборгованості із зарплати і стипендій членам колективу університету за літні місяці та поточний вересень».