У Миколаєві 2200 людей вишикувались у словосполучення «No war»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації, акція пройшла 21 вересня в рамках святкування 77-х роковин Миколаївської області «За дійством спостерігали представники Книги рекордів Гіннеса, велася фото- і відеофіксація з вертольота і навіть безпілотний апарат стежив за учасниками акції.

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За словами представника компанії, яка фіксує рекорди для Книги Гіннеса, Юрія Сирецького, всі матеріали буде передано до Великої Британії і вивчені експертами.

Через 2 тижні стане відомо, чи вдалося миколаївцям встановити новий рекорд Книги Гіннеса, вибудувавши з людей найбільшу букву.

«Шановні миколаївці, я відаю вас з Днем області, з цим сонячним днем. Ви знаєте, у нас великий потенціал людей й ідей, і нам потрібний мир, для того, аби їх реалізовувати. Ми зробимо все, щоб був мир і спокій у Миколаївській області. Упевнений, що діти, які сьогодні брали участь у спробі потрапити до Книги рекордів Гіннеса, мріють про це ж. Ми повинні піклуватися про них і думати про майбутнє», - заявив на заході голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Мериков.