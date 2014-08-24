Україна святкує 23-ю річницю Незалежності: гучні акції пройшли в Одесі, Львові та Дніпропетровську

У центрі Одеси майже 1,3 тисячі людей у вишиванках створили «живий ланцюг» на честь Дня Незалежності України. Як передає кореспондент УНІАН, люди у вишиванках, що зібралися на Приморському бульварі, взялися за руки і стали «живий ланцюг» від пам'ятника Дюка до набережної на морському вокзалі Одеського морського порту. Акція проходила під проливним дощем.

Учасники акції, яка відбулася в рамках Вишиванкового фестивалю, вишикувалися по всій довжині Потьомкінських сходів і через дорожню магістраль. У більшості людей в одязі або в руках жовто-блакитні елементи українського прапора або надувні кулі аналогічної колірної гами. Як повідомили організатори заходу, таким чином в Одесі зафіксовано рекорд вишиванок «Вишиванковий ланцюг» - у 2012 році у такій акції взяли участь 853 людини.

Також в Одесі пройшов військово-морський парад, перед початком якого виступив Президент України Петро Порошенко.

У Дніпропетровську понад 5 тисяч людей пройшли Ходою слави центром міста. Як передає кореспондент УНІАН, багато дніпропетровців, в тому числі волонтерів, прийшли з дітьми, були одягнуті у вишиванки та тримали в руках синьо-жовті прапорці. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять тих, хто загинув на київському Майдані та в зоні АТО, виборюючи суверенітет та європейський вибір України.

Площею перед ОДА святковим військовим маршем пройшли підрозділи військовослужбовців Дніпропетровського гарнізону, бійці спецбатальйону «Дніпро» та учасники АТО. Після цього від ОДА під вигуки: «Слава Україні, Героям слава!» почалася Хода слави до центральної площі Дніпропетровська ім. Героїв Майдану, де відбувся концерт художніх колективів. Ввечері на цій площі анонсовано великий благодійний музичний марафон за участі відомих українських виконавців - груп «ТІК», «ВВ» та Руслани.

У центрі звільненого від терористів Слов'янська сотні людей зібралися під українськими прапорами. Місто, напевне, вперше по-справжньому святкує День Незалежності.

У Чернігові з нагоди Дня Незалежності України відбулася церемонія покладання квітів та урочистий мітинг. На майданчику перед церквою пройшла молитва за мир і спокій в Україні. Святкові заходи сьогодні пройдуть у міському Парку культури та відпочинку, зокрема міжнародний фольклорний фестиваль національних культур ”Поліське коло”, виставка квітів ”Щастя краси” та мистецький фестиваль ”Сорока ух”. Під вечір на Красній площі відбудеться концерт патріотичної пісні.

У Житомирі відбувся урочистий мітинг, під час якого юнакам та юнкам, яким сьогодні виповнилося 16 років, керівники області та міста вручили паспорти громадян України.

У парку культури імені Юрія Гагаріна також відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців. Під час концерту пройде благодійний аукціон з продажу робіт дітей з обмеженими можливостями

У Хмельницькому відбувся марш вишиванок, який організувала місцева організація ВО «Свобода». На марш зібралося близько тисячі осіб. Незважаючи на зливу, люди пройшлися у національному одязі центральними вулицями міста, при цьому несли 50-метровий український прапор. Захід завершився молебнем за Україні та загиблих бійців на Донбасі.

В усіх храмах на Львівщині День Незалежності розпочався спільним молебнем за Україну. Гучно від самого ранку День Незалежності тисячі людей святкують у Львові. Замість параду військової техніки, там пройшов парад трамваїв.

О 13.00 у Львові стартував марафонський забіг «За тверезу націю», присвячений Дню Незалежності України. Учасники забігу збиратимуть кошти на закупівлю амуніції українським військовим, які перебувають у зоні АТО.Також сьогодні у Львові проходитиме акція, в рамках якої кожен охочий, львів’янин чи турист, незалежно від свого місцезнаходження, заспіває Державний Гімн України. Завершаться святкування о 22.10 салютом.

В Івано-Франківську парад вишиванок пройшов під гаслом: ”Незалежність - це боротьба!”. Незважаючи на дощову погоду, понад тисяча мешканців міста ходою пройшли від пам`ятника Івану Франку вулицею Незалежності до Вічевого майдану, де відбудеться урочисте віче і святковий концерт. Участь у параді взяли батьки з маленькими дітьми, молодь і літні люди - усі у вишитих сорочках, з національною символікою і великим Державним Прапором України попереду колони.

За словами учасників, своїм парадом вони передають піднесення бойового духу військовим, які нині захищають незалежність і територіальну цілісність України. У колоні пройшли також народні депутати, керівники облдержадміністрації і міської ради, ветерани Української повстанської армії.