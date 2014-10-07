У Донецьку загинули 4 мирних жителів, 10 - поранені

Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради.

Читайте такожВ Донецьку жертвами артобстрілів за вихідні стали 7 мирних жителів

"Ніч в місті пройшла відносно спокійно, незважаючи на те що напруженим видався вечір 6 жовтня. Близько 17.00 повторився атробстріл Київського району. Пошкоджений 9-поверховий житловий будинок на вулиці Злітна, 11а. О 21.00 було зафіксовано попадання снаряда в приватний житловий будинок на вулиці Ковалько, а також в будинок № 17 в Куйбишевському районі, який був знищений повністю. 6 жовтня в результаті бойових дій в Донецьку загинули 4 мирних жителів, більше 10 осіб - поранені осколками снарядів", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9.30 обстановка в місті стабільно напружена.

Жителі Київського та Куйбишевського районів повідомляють, що періодично чути віддалені залпи, але визначити їх локалізацію неможливо.