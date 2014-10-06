Залізничний вокзал Донецька потрапив під обстріл (фото)

У соціальних мережах викладено кілька фотографій, на яких зображені пошкодження від потрапляння в будівлю снарядів, передає informator.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в результаті обстрілу Привокзальної площі від попадання снаряда горіла будівля залізничного вокзалу Донецька.