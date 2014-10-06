Залізничний вокзал Донецька потрапив під обстріл (фото)
16:49, 06 жовтня 2014Суспільство
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Сьогодні вдень зазнав обстрілу залізничний вокзал Донецька.
Ж/Д вокзал у Донецьку потрапив під обстріл / фото informator.lg.ua
У соціальних мережах викладено кілька фотографій, на яких зображені пошкодження від потрапляння в будівлю снарядів, передає informator.
В результаті обстрілу пошкоджено будівлю вокзалу /фото informator.lg.ua
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в результаті обстрілу Привокзальної площі від попадання снаряда горіла будівля залізничного вокзалу Донецька.
фото informator.lg.ua
фото informator.lg.ua
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