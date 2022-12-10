Відомий британський художник Бенксі створив картини, які планує продати, а кошти передасть на допомогу Україні.
Про це повідомляється в Instagram митця.
Бенксі розмістив там свою роботу, зазначивши, що виготовив її у 50 примірниках, які продаватиме.
"Я зробив 50 таких принтів, усі виручені кошти передаються нашим друзям в Україні", - підписав він.
Один екземпляр коштуватиме 5 тисяч фунтів стерлінгів.
За словами гендиректора організації Legacy of War Foundation Джайлза Далі, гроші підуть, зокрема, на закупівлю машин швидкої допомоги, генераторів, газових позичальників та електрообладнання.
Картини Бенксі в Україні
Як повідомляв УНІАН, на початку листопада на будівлях у населених пунктах Київської області, які постраждали від російської агресії, з’явились кілька графіті, що нагадували творчість Бенксі. Згодом The Art Newspaper повідомило, що Бенксі підтвердив авторство сімох графіті, створених ним в Україні. Також два графіті він намалював у центрі Києва.
Бенксі побував в Україні інкогніто, і загалом його особистість залишається таємницею, бо ніхто не знає, як він виглядає.
2 грудня у Гостомелі група людей намагались викрасти графіті Бенксі – зрізали його малюнок зі стіни будинку. Зловмисників затримали на місці.
Після цього випадку керівник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що графіті Бенксі не охоронятимуть добровольчі формування та місцеві правоохоронці.