Художник виготовив 50 однакових робіт.

Відомий британський художник Бенксі створив картини, які планує продати, а кошти передасть на допомогу Україні.

Про це повідомляється в Instagram митця.

Бенксі розмістив там свою роботу, зазначивши, що виготовив її у 50 примірниках, які продаватиме.

Відео дня

"Я зробив 50 таких принтів, усі виручені кошти передаються нашим друзям в Україні", - підписав він.

Один екземпляр коштуватиме 5 тисяч фунтів стерлінгів.

За словами гендиректора організації Legacy of War Foundation Джайлза Далі, гроші підуть, зокрема, на закупівлю машин швидкої допомоги, генераторів, газових позичальників та електрообладнання.

Картини Бенксі в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада на будівлях у населених пунктах Київської області, які постраждали від російської агресії, з’явились кілька графіті, що нагадували творчість Бенксі. Згодом The Art Newspaper повідомило, що Бенксі підтвердив авторство сімох графіті, створених ним в Україні. Також два графіті він намалював у центрі Києва.

Бенксі побував в Україні інкогніто, і загалом його особистість залишається таємницею, бо ніхто не знає, як він виглядає.

2 грудня у Гостомелі група людей намагались викрасти графіті Бенксі – зрізали його малюнок зі стіни будинку. Зловмисників затримали на місці.

Після цього випадку керівник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що графіті Бенксі не охоронятимуть добровольчі формування та місцеві правоохоронці.

Вас також можуть зацікавити новини: