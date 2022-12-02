Графіті відомого англійського художника і політичного активіста під псевдонімом Бенксі, яке намагалися викрасти в Гостомелі, знаходиться у правоохоронців.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram. За його словами, разом з Гостомельською громадою, представниками Міністерства культури та інформаційної політики ведуться консультації щодо зберігання та подальшої долі графіті.

"Осіб затримали на місці… Графіті не пошкоджене і знаходиться у правоохоронців, поки тривають слідчі дії", - написав він.

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Кулеба підкреслив, що роботи Бенксі на Київщині знаходяться під охороною поліції.

"Ці зображення є символом нашої боротьби проти ворога. Це історії про підтримку та солідарність всього цивілізованого світу з Україною. Зробимо все, щоб зберегти витвори вуличного мистецтва як символ нашої майбутньої Перемоги", - зазначив голова ОВА.

Спроба викрадення графіті Бенксі

На початку листопада в населених пунктах Київської області, які постраждали від російської агресії на початку повномасштабного вторгнення в Україну, з’явились кілька графіті, що нагадували творчість Бенксі. Згодом The Art Newspaper повідомило, що Бенксі підтвердив авторство семи графіті, створених ним в Україні.

У Гостомелі він зобразив жінку в протигазі та з вогнегасником.

У Бородянці Бенксі намалював хлопчика, який прийомом дзюдо кидає на мат чоловіка, схожого на Володимира Путіна, та гімнастку, яка спирається на зруйновані конструкції будівель.

Ще одна гімнастка, але на дірці від російського снаряда, з'явилася на стіні будинку в Ірпені.

Два графіті він створив у центрі Києва, одне з яких - двоє дітей "гойдаються" на протитанковому їжаку, як на гойдалках.

Як писали ЗМІ, Бенксі прибув в Україну інкогніто, і загалом його особистість залишається таємницею, бо ніхто не знає, як він виглядає.

2 грудня стало відомо, що графіті у Гостомелі зрізали зі стіни.

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