Художник привернув увагу світової спільноти до масштабів руйнувань міста.

Відомий англійський художник і політичний активіст під псевдонімом Бенксі став почесним громадянином Ірпеня.

Таке рішення було ухвалено на сесії Ірпінської міської ради, повідомляє мер міста Олександр Маркушин на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. У місті є графіті художника, на якому зображено гімнастку на дірці від російського снаряда.

"Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих рашистами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження", - йдеться у рішенні.

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Також почесним громадянином міста став керівник регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрій Букін.

"Андрій Букін особисто координував допомогу з евакуації залізницею мешканців Ірпеня, створення комфортного і затишного "Залізного містечка" для тимчасового проживання ірпінців, які втратили житло, швидке відновлення залізничного мосту через річку Ірпінь, перевезення гуманітарної допомоги та матеріалів для відновлення нашого міста", - відзначив мер.

Графіті Бенксі в Україні

Як повідомляв УНІАН, восени Бенксі створив в Україні сім графіті.

За даними ЗМІ, він прибув в Україну інкогніто. Пізніше на його сторінці в Instagram з'явилося відео на підтримку українців.

2 грудня група людей зрізали зі стіни графіті Бенксі у Гостомелі. Їх затримали на місці.

Саме графіті з жінкою у протигазі не пошкоджене, воно знаходиться у правоохоронців. Влада вирішує питання щодо його зберігання та подальшої долі.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба відзначив, що роботи Бенксі в області знаходяться під охороною поліції.

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