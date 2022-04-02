Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 – 2017 роках.

Під час визволення від окупантів Бучі, загинув колишній мер Сміли, що на Черкащині, Олексій Цибко.

Відомо, що визволення Бучі тривало 31 березня. Про загибель екс-мера повідомила його похресниця Анастасія Герасименко.

"Звільняючи місто Буча від рашистів, загинув справжній чоловік, справжній воїн і патріот нашої держави, мій хресний батько Цибко Олексій", – пише Герасименко.

Дівчина додає, що її хресний був справжнім, відкритим і добрим.

Зазначимо, Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 – 2017 роках.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Бучу та ще майже 30 населених пунктів.

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