Під час визволення від окупантів Бучі, загинув колишній мер Сміли, що на Черкащині, Олексій Цибко.
Відомо, що визволення Бучі тривало 31 березня. Про загибель екс-мера повідомила його похресниця Анастасія Герасименко.
"Звільняючи місто Буча від рашистів, загинув справжній чоловік, справжній воїн і патріот нашої держави, мій хресний батько Цибко Олексій", – пише Герасименко.
Дівчина додає, що її хресний був справжнім, відкритим і добрим.
Зазначимо, Олексій Цибко був мером Сміли у 2015 – 2017 роках.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Бучу та ще майже 30 населених пунктів.