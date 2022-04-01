Найбільше вражають навіть вже не руїни, яких тут геть не повинно бути, а майже цілковита тиша, яка зненацька запанувала у селищі на Київщині.

Услід за Ірпенем на Київщині звільнено селище Гостомель, яке було одним з найгарячіших точок російсько-української війни. Там бої не припинялися ні на день: ворог знущався з мирного населення, займався мародерством. Нині ж окупанти або лежать у землі, або тікають.

Про це йдеться в ТСН.

Ворог у нас, як розповідають українські військові, потужний. Він, хоч і зазнає величезних втрат, але дуже потужний. От тільки окупанти не врахували восьмирічний досвід, набутий захисниками України на Сході.

"Ворог дуже потужний, ворог застосовував авіацію. Але не забувайте, що вже вісім років ми вчимося їх вбивати. У нас це гарно виходить, продовжуємо в тому ж напрямку", - розповів український військовий.

Найбільше у Гостомелі нині вражають навіть не руїни, яких тут геть не повинно бути, а майже цілковита тиша, яка зненацька запанувала у селищі.

"Перший день така тиша! Тобто ніяких мінометів! Ніяких обстрілів за сьогодні ще не було", - поділився один з захисників України.

Цю тишу, що запанувала над ділянкою передової на північно-західних околицях столиці, відчули також і цивільні мешканці. Ще у середу військові помітили велике переміщення ворожої техніки.

"Сьогодні вночі чули активне переміщення бронетехніки. Їхні переміщення дуже хитрі, оскільки вони на передній план висувають бронетехніку, яка перегазовує. А в тилу у них вже там проходять їхні логістичні операції", - розповів військовий ЗСУ.

Українські захисники думали, що окупанти в Гостомелі з Бучею перегруповуються для нового удару на Київ. Та вже наступний ранок стало відомо про інший сценарій – колони відходять. Цю інформацію обережно підтвердили у розвідці. Аеророзвідники не помітили з неба великого скупчення ворожої техніки з піхотою, яке було напередодні у Гостомелі й Бучі.

"Скоріше за все, вони зараз роблять передислокацію, ну, це як на мій хлопський розум. А основні у них будуть напрямки - адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, також сухопутний коридор", - вважає військовий.

Після себе на Київщині окупанти залишили чимало руїн і трупів своїх військових, які вони покинули.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Київ, за даними Пентагону, досі знаходиться у небезпеці попри часткове відведення російських військ.

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