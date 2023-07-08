Минулих вихідних через пункти пропуску на кордоні у Львівській області було пропущено рекордні 61 тис. осіб та понад 10 тис. одиниць транспорту.

У вихідні дні черги на українсько-польському кордоні істотно зростають, тож людям радять відстежувати стан завантаженості пунктів пропуску. Про це попереджає Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Минулі вихідні, з 1 на 2 липня, через пункти пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області пропущено рекордні 61 тисячу осіб та понад 10 тисяч одиниць транспорту", - зазначили прикордонники.

Зауважується, що кількість подорожувальників на кордоні зросла з початком літнього сезону.

"Громадяни слідують у відпустки, на відпочинок, відвідати родичів тощо. Окремо слід виділити збільшення кількості організованих груп дітей, які перетинають кордон під час канікул", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зауважують, що найбільші черги спостерігаються саме у вихідні дні, та рекомендують подорожувальникам відстежувати стан завантаженості пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління у Фейсбук та на інформаційних ресурсах Прикордонної варти Республіки Польщі.

Загалом, кількість транспортних засобів, які перетинають українсько-польський кордон у Львівській області в обох напрямках, збільшилась до 1,5 тис. одиниць на добу і зараз складає 9-10 тис. в межах усіх пунктів пропуску. Кількість громадян, які слідують через кордон, збільшилась до 4,5 тис. в середньому за добу та становить 49 тис. громадян.

Зауважується, що найбільше навантаження припадає на пункти пропуску "Краківець" та "Шегині".

Представники ПП "Краківець" розповіли, що спостерігають найбільші накопичення автотранспорту перед вихідними днями – у четвер, п’ятницю та суботу. У неділю та понеділок спостерігається більше накопичення в напрямку в’їзду в Україну. Найменші ж черги перед пунктом пропуску на виїзд з України - у понеділок-вівторок, на в’їзд в Україну – вівторок та середа.

"Окремо слід виділити накопичення пасажирських автобусів. Враховуючи розклад відправлень з вокзалів, більшість автобусів прибувають до кордону в другій половині дня та першій половині ночі. Для перетину кордону водії частіше обирають пункти пропуску "Краківець", "Шегині". Також черги з автобусів можуть спостерігатись і у "Раві-Руській" та "Грушеві", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ також нагадали, що пропуск пішоходів здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині". У вихідні дні на пішому переході також періодично спостерігається накопичення. Так, на вихід до Польщі можуть очікувати близько 100 осіб. В будні пропуск пішоходів через кордон здійснюється ритмічно.

З урахуванням того, що така тенденція відстежується вже протягом місяця, прикордонники прогнозують, що пасажиропотік залишиться сталим до кінця сезону.

Черги на кордоні

Як повідомляв УНІАН, раніше ДПСУ попередила громадян про утворення великих черг на українсько-польському кордоні на Львівщині. У Службі пояснили, що пасажиропотік на кордоні України з Польщею збільшився у зв’язку з початком літнього сезону та канікул.

Громадянам, які прямують через Польщу транзитом, у ДПСУ порекомендували обирати для перетину кордону пункти пропуску в Закарпатській та Чернівецькій областях.

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