На сьогодні вся Україна, крім прифронтових областей, перейшла на формат комендантської години з 00:00 до 05:00.

В українській столиці скоротили комендантську годину на 1 годину. Перший заступник голови Віталія Кличка в Київській міській адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю "Обозревателю" пояснив, що розглядалися різні протяжності комендантської години.

За його словами, кожен варіант мав обгрунтування, про деякі з них не варто говорити. Зараз уся Україна, крім прифронтових областей, перейшла на формат з 00:00 до 05:00.

"Я не скажу, що ми орієнтуємося на всіх інших, ми орієнтувались на економічну активність. Люди час від часу не встигають після роботи в магазин, щоб купити продукти. Тому ми збільшили можливості для економіки міста", - пояснив Поворозник.

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Він розповів, що перед ухваленням такого рішення радилися з відомствами, після чого мер Києва звернувся з ідеєю щодо скорочення комендантської години, а згодом спільно було ухвалено відповідне рішення.

Комендантська година в Києві

У столиці з 26 березня на годину скоротили комендантську годину, вона триватиме від 00:00 до 05:00.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Виходити на вулицю дозволено, тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, з травня 2022 року у столиці режим обмежень діяв з 23:00 до 05:00 (зокрема, метро – з 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30).

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