Вони вирішили забрати собі частину піску, який залишили дорожні служби.

На одній з українських автодоріг неподалік від столиці водій і пасажир легковика вирішили забрати собі частину піску, який залишили дорожні служби, що здійснюють ремонт.

Відповідне відео опубліковане у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"На трасі Київ-Чернігів добрі молодці на Nissan вирішили допомогти Укравтодору розгребти величезну купу піску і занурити частину собі в причіп", - пише очевидець, який зняв те, що відбувається з вікна авто, в якому знаходився сам.

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У коментарях користувачі переважно обурилися такими діями. "Так і живемо. Яка Європа, коли в голові ж...?", "Взяли участь у великому будівництві", "У той причіп піску максимум на 300 гривень влізе","Біднота, напевно, в голові і в хаті", - йдеться в коментарях.

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Автор: УНІАН