Фріз упевнена, що економічне бронювання є несправедливим.

Економічне бронювання вносить розкол у суспільство та є несправедливим. Про це заявила народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі "Київ24".

"Я є категоричним противником будь-якої форми економічного бронювання", – сказала вона. За словами Фріз, під час дії воєнного стану Кабінет міністрів мав би чітко визначити ті сфери і галузі економіки, які потрібно забезпечити фахівцями в необхідній кількості, щоб вони функціонували.

Вона підкреслила, що наразі все в державі має бути спрямовано виключно на забезпечення сектору безпеки та оборони, на забезпечення Збройних сил України.

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"Тому, з моєї точки зору, лобісти економічного бронювання вносять розкол в суспільство, ділячи на тих, хто буде воювати або тих, хто буде відкуплятися через чи то податки прив'язані, чи щось інше. Я вважаю, що це абсолютно несправедлива річ. І той, хто її лобіює, навіть не спромігся проаналізувати історичний досвід подібних рішень, які були ухвалені в інших країнах під час дії воєнного стану або під час війни. Всі вони призвели до негативних наслідків", - наголосила депутат.

Економічне бронювання

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді депутати зареєстрували проект закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№ 11331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації.

Народний депутат від Слуги народу, голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів, що бізнес має великий запит на економічне бронювання. Це буде додатковим інструментом, паралельним до існуючого процесу бронювання.

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