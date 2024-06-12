Крім цього, незабаром буде подано два альтернативних законопроекти щодо економічного бронювання.

У Верховній Раді депутати зареєстрували проект закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№ 11331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації.

Про це повідомив один за авторів законопроекту - голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха на своїй сторінці у Facebook.

"В ці часи робота будь-якого бізнесу залежить від прогнозованості, і перше питання, яке турбує більшість виробників сьогодні - це чи зможе він зберегти для себе критичних працівників? Тому, у законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", - написав Наталуха.

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За його словами, законопроєкт передбачає такі умови:

Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками. Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

Також депутат повідомив, що незабаром буде подано два альтернативних законопроекти, що будуть включати:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн;

також змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

"Так, це амбітний крок, але саме він здатен забезпечити безперервну та прогнозовану роботу наших підприємств. Роботу, яку вони роблять для перемоги України. Тієї роботи, якою вони і фінансують наші Сили оборони", - додав Наталуха.

Економічне бронювання - що відомо

В українській владі давно ведуться дискусії щодо можливості і концепції економічного бронювання працівників від мобілізації. На думку нардепа, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, це чутливе питання, яке має дуже багато наслідків з погляду соціальної справедливості та відповідності Конституції, тому воно не буде скоро розв'язане.

Народний депутат Дмитро Наталуха раніше заявив, що в питаннях війни та економічного бронювання зокрема не може бути справедливості, тому що без працюючої економіки неможливо ефективно діяти на полі бою.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації. Він зазначив, що знає "дуже мало країн, де це спрацювало б".

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