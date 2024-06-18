Галина Янченко нагадала, що зараз бронюють працівників стратегічно важливих підприємств.

Законопроєкт про економічне бронювання не торкнеться вже заброньованих працівників. Ці фахівці, як правило, зайняті на стратегічно важливих підприємствах.

Народна депутатка і членкиня Комітету ВР з питань економічного розвитку Галина Янченко зазначила, що закон про економічне бронювання створює додатковий інструмент для бронювання.

"Ми говоримо про те, що зараз бронюються стратегічно важливі сфери. Наприклад, підприємство виробляє або ремонтує зброю. Цей законопроєкт на них не вплине, тому що в них інші підстави для бронювання. Нам потрібно виробляти зброю, ті ж дрони, якісь інші витратні матеріали, як боєкомплект, відповідно ми маємо бути впевнені, що в цих підприємств є працівники", - пояснила нардепка в ефірі КИЇВ24.

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Таким чином, роботодавцю не потрібно буде платити за вже заброньованих співробітників.

Економічне бронювання - останні новини

Нардепи в парламенті зареєстрували законопроєкт №11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, який, зокрема, передбачає економічне бронювання українців.

Пізніше Дмитро Наталуха сказав, що в документі передбачено, що забронювати певне підприємство зможе 50% від кількості військовозобов'язаних у його штаті. За його словами, бронювання відбувається "шляхом сплати збільшеного військового внеску в розмірі 20 тисяч гривень на місяць за людину".

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