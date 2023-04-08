Міністр заявив, що будуть вжиті заходи до викладачки, яка не спроможна опанувати державну мову.

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий закликає батьків формувати україномовне середовище для дітей. Нагадаємо, що за підсумками опитування Фонду "Демократичні ініціативи" з'ясувалося, що серед українців значно зросла частка громадян, які перейшли на державну мову.

Відповідний допис щодо важливості "української" чиновник зробив у соціальній мережі Facebook, акцентуючи, що рідна мова має лунати у житті дитини від самого малечку.

"Людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. Я безмірно радію, коли чую, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською. Дякую всім тим російськомовним, які перейшли на українську, і закликаю: формуйте навколо своїх дітей українськомовне середовище - мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі", - повідомив Лісовий.

Він зазначив, що так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей і які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну.

"Маніпуляції навколо мови - це ніщо інше, як лицемірство. І мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим. Якщо хтось, викладаючи українською, на перерві переходить на російську, - він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави. Я прошу всіх припинити таку практику. Якщо російськомовні батьки спроможні перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх українськомовністю середовища?", - зазначив Лісовий.

Він зазначив, що випадок із викладачкою закладу освіти, яка не спроможна опанувати державну мову, - це пряме порушення чинного законодавства: "Щодо цього випадку будуть вжиті заходи. Це очевидно. Та не лише в порушенні законодавства питання", - повідомив Лісовий.

Скандал з учителькою в Ірпені - що відомо

Як відомо, у Державному податковому університеті в Ірпені викладачка з філософії Любов Воробйова відмовилась викладати українською мовою, попри прохання одної зі студенток викладати українською.

Інцидент стався на одній з лекцій 4 квітня. Викладачка на свій захист заявила, що викладала російську 35 років й не збирається переходити на державну навіть на іспиті.

Згодом в університеті повідомили, що тимчасово відсторонили "недопедагога" від виконання обов'язків.

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