Вранці 1 грудня мітингувальники перекрили в центрі Києва вулицю Грушевського в обох напрямках. Через це в центрі столиці утворився затор.
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Учасники акції вимагають скасування касових апаратів для певних груп підприємців і виступають проти карантинних обмежень, пише ТСН.
Серед вимог мітингувальників — ухвалення законопроектів, які послабили б вимоги до запровадження бізнесу малими підприємцями.
Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення акцій за масової участі громадян, зокрема й під будівлею Верховної Ради України. За правопорядком в урядовому кварталі в посиленому режимі стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.
У зв’язку з проведенням масових заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі й на вулиці Грушевського, попереджають у Нацполіції.
Чому протестують підприємці
Верховна Рада вже двічі провалила голосування за відстрочку введення касових апаратів.
Підприємці вже другий місяць періодично блокують урядовий квартал у столиці, вимагаючи залишити для них спрощену систему оподаткування і відмовитися від введення касових апаратів.
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