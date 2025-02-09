На переконання Тимочка, позитивним є те, що програмою залучення українців віком 18-24 років до лав ЗСУ займається Міноборони.

Держава має демонструвати, що поважає та цінує молодь, яка йде добровільно служити, та не забуває і підтримує тих, хто мобілізований відповідно до призовного віку. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

На його переконання, позитивним є те, що програмою залучення українців віком 18-24 років до лав ЗСУ займається Міноборони.

"Раніше цю тему хотіли "осідлати" політики, які слабо розумілися, як працює армія та мотивацію залучення людей на військову службу. Мені здається, зараз важливо, коли МОУ готує такі пропозиції, - щоб не було перекосів. З одного боку - вкрай важливо залучати молодь, і фінансова сторона тут не є крайньою серед мотиваційного порядку", - заявив він в етері Еспресо.

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Тимочко стверджує, що з іншого боку потрібно розуміти, щоб не було внутрішньоармійських перекосів. Тобто, коли молода людина приходить на військову службу, а їй кажуть:

"Ти прийшов на короткий термін, отримав таку суму грошей, яку я не матиму і за пів року, тому, друже, всі бойові завдання лягають на тебе".

Саме тому треба запобігти таким внутрішнім конфліктам чи подібним упередженням.

"Тому головне - не зірвати хорошу ініціативу залучення молодих осіб мобілізаційного віку, які ще не досягнули призовного віку. Я думаю, що мотивація має йти паралельно - це контракти для молоді особливо на спеціальні професії, які технологічно характерні більш для молодого покоління, а також мають працювати мотиваційні процеси до залучення на службу і тих, кому вже виповнилося 25 років", - додав він.

На його думку, "держава мала б демонструвати, що поважає та цінує молодь, яка йде добровільно служити, та не забуває й підтримує тих, хто мобілізований відповідно до призовного віку".

Тимочко додав, що фінансова складова має переглядатися і розглядатися для всіх військовослужбовців. Це потрібно для того, щоб не виникало внутрішнього відчуття несправедливості: ті, хто прийшов служити зараз, отримують більше переваг, ніж ті, хто на фронті з перших днів.

Служба в ЗСУ для молоді: що відомо

Найближчим часом молодь віком 18-24 років почнуть залучати до військової служби за контрактом на особливих умовах. Однак про примусову мобілізацію в даному випадку не йдеться, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, контракт укладатимуть строком на один рік і, крім високого грошового забезпечення, він передбачатиме низку подальших пільг, наприклад, безоплатну вищу освіту і безвідсотковий кредит на житло.

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