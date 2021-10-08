Піддубний був шестиразовим чемпіоном світу з боротьби.

У п'ятницю, 8 жовтня, пошукова система Google присвятила свій новий дудл 150-річчю від дня народження Івана Піддубного.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

Так, цей дудл вшановує пам'ять українського борця Івана Піддубного.

"Сьогодні Google відзначає 150-річчя з дня народження українського силача, шестиразового чемпіона світу з боротьби Івана Піддубного яскравим анімованим дудлом. Мало у кого з професійних борців кар'єра триває понад 40 років, і ще менше йде непереможеними з кожного турніру, в якому вони брали участь", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожФейковий додаток для криптовалюти шпигує за користувачамиУ Google відзначили, що Піддубний залишив після себе легендарну славу непереможного атлета, а вираз "сильний як Піддубний" досі вживають.

Хто такий Іван Піддубний

Іван Максимович Піддубний народився 8 жовтня у 1871 на Полтавщині в родині спадкового козака Максима Піддубного. Український спортсмен був шестиразовим чемпіоном світу з боротьби.

Прапрадід Івана Піддубного в 1708 році під Полтавою, разом з козацьким військом гетьмана Івана Мазепи, воював проти Московії за суверенну Україну.

У молодості Піддубний щодня тренувався з гирями та займався гімнастикою. На початку 1898 року він вступив до місцевого цирку. Піддубний стрімко розвивав кар'єру.

У 1900 році він переїхав до Києва та почав виступати в київському цирку братів Дмитра, Якима і Петра Нікітіних. Медична комісія, яка оглянула борця, зафіксувала такі антропометричні дані його атлетичної статури: зріст — 184 см, вага — 118 кг, груди — 137 см, біцепс — 44 см, передпліччя — 36 см, зап'ястя — 21 см, шия — 60 см, стегно — 68 см, гомілка — 47 см.

У 1903 році Піддубний вступив до Санкт-Петербурзького атлетичного товариства, від якого виступив на чемпіонаті світу в Парижі.

Автор: Людмила Жерновська