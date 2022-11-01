При цьому в області зранку застосовано графіки аварійних і погодинних відключень електроенергії.

У Черкаській області ліквідували наслідки ракетного обстрілу, який здійснили російські окупанти 31 жовтня.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Тelegram.

"Наслідки вчорашньої ворожої атаки ліквідовані. Уся область заживлена", - наголосив Табурець.

Відео дня

Водночас, додав він, в області зранку застосовано графіки аварійних і погодинних відключень електроенергії, бо це потрібно енергосистемі.

Вчорашній удар РФ по Україні

31 жовтня зранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 45 із 50 ворожих ракет.

Зокрема, окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині. Частину області було знеструмлено. Внаслідок ворожих ударів по об'єкту енергетики постраждали чотири особи, які були госпіталізовані до медзакладів.

Вас також можуть зацікавити новини: