Зеленський закликав іноземних юристів приєднатися до притягнення РФ до відповідальності.

З початку повномасштабної війни проти України Росія випустила по українських містах 4500 ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками зустрічі Міжнародної асоціації юристів.

Зеленський висловив сподівання, що всі причетні до запусків ракет по територієї України понесуть відповідальність.

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"По кожній з 4500 російських ракет є нелюди, винні в смертях і втратах, викликаних цими ракетами. За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, винні в цих вбивствах. За кожним проявом російської агресії є ті, хто спланував його, організував його, виправдовував його і не заважав його завершити", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та конфіскації російських активів.

"Я пропоную вам приєднатися до цієї роботи. Це можливість максимально конкретно допомогти людям, які стали жертвами цієї війни", – додав він.

Ракетні удари РФ по Україні

У жовтні 2022 року Росія здійснила кілька масштабних ракетних ударів по території України. Здебільшого ракети випускали по об'єктах критичної інфраструктури.

Так, вранці 31 жовтня 2022 року Росія випустила по Україні 50 ракет. 44 з них змогли збити Повітряні сили ЗСУ. Ракети запустили з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160.

Зазначається, що ця ракетна атака на Україну коштувала РФ 400-600 млн доларів. Це річний бюджет таких міст як Новосибірськ або Єкатеринбург.

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