Водночас, каже він, люди віком 50-60 років не завжди здатні ефективно виконувати бойові завдання.

Не варто сподіватися, що у 50 чи 55 років громадянина України не мобілізують. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він зауважив, що громадяни віком від 50 до 60 років "далеко не завжди здатні ефективно виконувати завдання, пов'язані з бойовою службою, тому їх уже мобілізують не так активно, як раніше".

Водночас закони "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачають мобілізацію всіх громадян України віком від 25 до 60 років включно.

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"Тому сподіватися, що у 50 чи 55 років громадянина України не мобілізують, не варто", - підкреслив Веніславський.

Парламентар додав, що позиція Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони та головнокомандувача ЗСУ полягає в тому, щоб залучати до військової служби тих, хто здатний виконувати службові завдання. "Але це не означає, що когось узагалі не будуть мобілізовувати", - сказав він.

Космічні сили та бронювання

Як повідомляв УНІАН, раніше Веніславський зауважив, що якщо у листопаді в цілому буде ухвалено законопроєкт про Космічні сили у складі ЗСУ, то до кінця 2027 року є всі шанси отримати повноцінне нове військове формування.

Він зауважив, що до Космічних сил мають входити, зокрема, фахівці у сфері космічних технологій, ракетобудування, застосування ракет та супутників.

Водночас Кабінет міністрів України передбачив перехідний період для бізнесу, щоб компанії могли пристосуватися до оновлених правил бронювання працівників. Так, статус критично важливого підприємства, термін дії якого спливає у листопаді-грудні 2026 року, хочуть автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року.

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