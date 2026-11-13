Чоловік прийшов до ТЦК отримати відстрочку, а потрапив у військо: що вирішив суд

Чоловік хотів отримати відстрочку, оскільки доглядав за батьком з другою групою інвалідності.

Чоловік прийшов до ТЦК оформити відстрочку від мобілізації, оскільки доглядає батька з інвалідністю II групи, але замість рішення за заявою отримав направлення на військову службу, повідомила Судово-юридична газета.

Видання розповіло, що своє рішення в ТЦК пояснили тим, що у чоловіка є ще двоє дітей - ще один син та донька, тому підстав для отримання відстрочки у його сина немає.

В статті вказується, що чоловік пройшов ВЛК, був визнаний придатним і опинився у військовій частині.

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Однак, згодом суд визнав його мобілізацію протиправною, оскільки ТЦК не довів, що належним чином розглянув заяву про відстрочку. При цьому, звільняти чоловіка зі служби відмовився, оскільки процедура призову вже відбулася і є незворотною.

Видання зауважило, що виникла суперечлива ситуація. Суд визнав таку мобілізацію незаконною, але військовослужбовець все одно змушений продовжити службу.

Тому чоловік оскаржив рішення суду, і П’ятий апеляційний адміністративний суд став на його бік. Він констатував, що незаконні дії державного органу не можуть створювати правомірних наслідків, а захист порушеного права має бути реальним, а не формальним.

Апеляційний суд також не погодився із застосуванням позиції Верховного Суду про незворотність мобілізації.

Апеляція пояснила, що у справі №160/2592/23 йшлося про військовослужбовця, який майже через рік після призову оскаржив непроходження ВЛК.

Проте в даному випадку чоловіка мобілізували після подання заяви про відстрочку, за якою не було ухвалено належного рішення.

П’ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу чоловіка та скасував рішення першої інстанції в частині відмови у звільненні.

Він зобов'язав військову частину видати наказ про звільнення позивача з військової служби та виключити його зі списків особового складу.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту прийняття. Касаційне оскарження можливе лише у передбачених КАС України виняткових випадках.

Видання уточнило, що суд не встановлював остаточно, чи мав чоловік право на відстрочку через догляд за батьком. Вирішальним для інстанції стало порушення процедури: ТЦК мобілізував його, не ухваливши належного рішення за заявою про відстрочку.

Тому апеляційний суд дійшов висновку, що за встановлених обставин незаконної мобілізації недостатньо лише констатувати порушення – необхідно усунути його наслідки.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, чи може чоловік з відстрочкою через наявність у дружини другої групи інвалідності виїхати за кордон без неї. Пункт 11 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає право на відстрочку для військовозобов’язаних, які мають дружину з інвалідністю I або II групи. Однак, відстрочка стосується призову на військову службу, а не автоматичного дозволу на перетин державного кордону. Водночас пункт 2-1 Правил №57 передбачає можливість виїзду чоловіків, які супроводжують дружину з інвалідністю за кордон. Чоловік може один виїхати з України за кордон в тому випадку, якщо він матиме довідку, що його дружина перебуває на консульському обліку за кордоном та інші документи, передбачені правилами.

Також ми писали, що стаття 23 закону України "Про мобілізацію" чітко вказує, що мобілізація з інвалідністю у воєнний час не проводиться. Сама група значення не має, але її мають встановити згідно з чинною законодавчою процедурою. Це значить, що чоловіки з третьою групою інвалідності також мають право на відстрочку. Однак для цього вони обов’язково повинні мати відстрочку. За замовчуванням вона не надається – потрібно самому подавати заяву в "Резерв+" або відділення ЦНАП.

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