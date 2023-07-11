З 11 липня в Україні діють нові обмеження щодо тютюнових виробів.

Відсьогодні, 11 липня, в Україні набувають чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламу електронних пристроїв для куріння та продаж е-сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками. Про це повідомляє МОЗ України.

Зокрема, заборонена реклама та продаж:

тютюнових виробів з ароматичними добавками (це енергетичні добавки, вітаміни, кофеїн, таурин; добавки, які роблять викиди диму кольоровими), які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання тютюну;

сигарет та тютюну для самокруток (зокрема, фільтр, папір, капсула яких містить тютюн або нікотин, або смако-ароматичні добавки);

рідин з нікотином чи без, які містять смако-ароматичні добавки (зокрема, зі смаком фруктів, ментолу чи кофеїну).

"Заборона виробництва та продажу тютюнових виробів, е-сигарет та рідин до них з добавками набуває чинності з 11 липня. Проте залишки продукції виробники зможуть розпродавати ще протягом року", - акцентували в МОЗ.

Як зазначається, законом передбачено штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 гривень, а у разі повторного порушення - 10200 гривень.

Вартість сигарет в Україні

На початку року українців попереджали про значний зріст вартості тютюнових виробів. Зокрема, сигарети преміум-сегменту наприкінці цього року коштуватимуть 92-95 грн, а от за пачку найдешевших треба буде віддати 70 грн.

Вартість акцизу на сигарети зростатиме до 2025-го, щороку - на 20%. Фахівці підрахували, що у 2025-му ціна однієї пачки перевалить за 100 грн.

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