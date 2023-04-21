Відзначається, що вони набувають найбільшого поширення саме серед молоді 18-29 років.

У Верховній Раді пропонують заборонити новітні тютюнові вироби, що містять смако-ароматичні добавки.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідний законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" щодо заборони новітніх тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки" (реєстраційний номер 9227) внесено до парламенту. Його ініціює понад 20 нардепів.

Законопроектом пропонується заборонити виробництво (крім для експорту), оптову і роздрібну торгівлю та імпорт для продажу на території України новітніх тютюнових виробів з характерним запахом та смаком диму та тих, що містять смако-ароматичні добавки.

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В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що міжнародні дослідження показують, що 80% підлітків віком 12-17 років, які мали досвід вживання тютюну, дебютували саме з ароматизованих тютюнових виробів. "Після появи тютюнових виробів для нагрівання на ринку України наприкінці 2016 року вперше за 10 років відновилася динаміка зростання вживання тютюнових виробів", - зазначається в записці.

Як зазначається, дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології, демонструють стрімке зростання поширеності вживання серед населення новітніх тютюнових виробів, зокрема, виробів для електричного нагрівання.

"Якщо у 2019 році лише 1% респондентів повідомляли про вживання тютюнових виробів для нагрівання, то у 2022 році цей показник становить 7%. Серед жінок збільшилась частка тих, хто вживає тютюнові вироби для електричного нагрівання з 0,6% у 2019 році до 5,5% у 2022 р. Тютюнові вироби для нагрівання зі смако-ароматичними добавками набувають найбільшого поширення саме серед молоді 18-29 років: згідно з дослідженнями, у 2022 році 22% молоді будь-коли пробували такі вироби, а 9% вживали протягом останніх 30 днів", - йдеться в пояснювальній записці.

При цьому зазначається, що ВООЗ стверджує, що всі види тютюнових виробів становлять загрозу для здоровʼя.

Тютюнопаління - останні новини

Нагадаємо, нещодавно у Новій Зеландії ухвалили закон про заборону куріння для майбутнього покоління. Країну хочуть зробити "бездимною" вже до 2025 року.

У січні українців попереджали про зростання цін на сигарети. Відзначається, що здорожчання відбуватиметься щороку на 20%.

Минулої весни колишні працівники Всесвітньої організації охорони здоров’я заявили, що контроль тютюнопаління не є ефективним у більшості країн світу.

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