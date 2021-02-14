На Донбасі загинули двоє кременчужан.

Понеділок та вівторок у Кременчуці (Полтавська обл) оголошуються днями жалоби за загиблими сьогодні на Донбасі військовослужбовцям.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

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«Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: В‘ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко. Мужні воїни, учасники бойових дій, захисники України. Вони могли б ще дуже багато зробити для нашої держави, проте віддали найдорожче - життя за її Незалежність. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби. Вічна пам‘ять Героям!»,- написав Малецький.

Загибель трьох військових на Донбасі: що відомо

Сьогодні в районі с. Новолуганське Донецької області, загинуло троє військовослужбовців. Два з них – кременчужани, військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Військові підірвались на невідомому вибуховому пристрої під час переміщення на позиції.

Відомо, що один із загиблих бійців - син колишнього начальника ДАІ Кременчука Володимира Войтенка.

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Автор: Олег Булашев