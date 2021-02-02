Російський снайпер на Донбасі смертельно поранив українського бійця. На Миколаївщині виникла масштабна пожежа в торговельному центрі "Епіцентр", її причиною став підпал.
Загибель військового на Донбасі
Російський снайпер важко поранив українського бійця на Донбасі. Його терміново госпіталізували, але зусилля лікарів були марними – військовий помер у медзакладі.
Пожежа в "Епіцентрі" на Миколаївщині
У місті Первомайськ Миколаївської області сьогодні, 2 лютого, горів торговельний центр "Епіцентр". За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він поранив у сутичках двох охоронців.
Як зазначили у самій мережі, сьогоднішній інцидент є умисним підпалом, який вчинили двоє осіб. Поліція розповіла, яке кримінальне покарання загрожує палію торгового центру.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу виявили ще 2394 нових інфікованих коронавірусом.
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1223879 українців, 1035372 - одужали, 22924 - померли.
Головні новини України: що важливо знати 2 лютого 2021
- Рада в першому читанні підтримала збільшення штрафів за перевантаження фур
- У Раді пропонують нові послаблення для "євробляхерів": всі подробиці
- У НБУ розповіли, на які транші від МВФ розраховує Україна: названо суми та дати
- Держдеп: Сполучені Штати готові надати Україні летальну зброю
- За ніч в Україні зросли ціни на бензин: як змінився цінник на АЗС
- До будівлі Ради намагався прорватися невідомий: інцидент потрапив на відео
- В Україні наразі немає регіонів "червоної" зони карантину - МОЗ
- Степанов розказав, коли з'явиться у продажі вакцина проти коронавірусу (відео)
- У Харківській області жінка залишила дітей в будинку без їжі та опалення майже на добу
- У Дніпрі під час комунальних робіт бетонний стовп впав на припаркований автомобіль
- Після хліба в Україні подорожчають й інші продукти: на що зростуть ціни в першу чергу
- Рятувальники попереджають: на дорогах України очікується ожеледиця
- В Україні почав дешевшати долар
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram