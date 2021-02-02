В Україні продовжує діяти карантин, запроваджений з метою зниження поширення коронавірусної інфекції.

Російський снайпер на Донбасі смертельно поранив українського бійця. На Миколаївщині виникла масштабна пожежа в торговельному центрі "Епіцентр", її причиною став підпал.

Загибель військового на Донбасі

Російський снайпер важко поранив українського бійця на Донбасі. Його терміново госпіталізували, але зусилля лікарів були марними – військовий помер у медзакладі.

Пожежа в "Епіцентрі" на Миколаївщині

У місті Первомайськ Миколаївської області сьогодні, 2 лютого, горів торговельний центр "Епіцентр". За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він поранив у сутичках двох охоронців.

Як зазначили у самій мережі, сьогоднішній інцидент є умисним підпалом, який вчинили двоє осіб. Поліція розповіла, яке кримінальне покарання загрожує палію торгового центру.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу виявили ще 2394 нових інфікованих коронавірусом.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 1223879 українців, 1035372 - одужали, 22924 - померли.

Головні новини України: що важливо знати 2 лютого 2021

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Автори: Аліна Вишневська, Катерина Пулатова